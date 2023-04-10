Компания сдала бухотчетность за 2022 год, а потом бухгалтер обнаружил ошибку

Отчет утверждает общее собрание участников. А срок проведения общего собрания участников должен быть в периоде с 1 марта по 30 апреля для ООО и с 1 марта по 30 июня для акционерных обществ.

А значит, для некоторых организаций еще не поздно исправить ошибки, которые вы могли обнаружить.

Порядок корректировки будет отличаться, в зависимости от того, существенную ошибку вы допустили или же нет.

Общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок вам дает Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Он разбирает ошибки текущего периода, прошлого, а также те, что вообще не трогают. Посмотрите онлайн-курс.

Вы получите порядок исправления ошибок и сдачи уточненных деклараций, если: