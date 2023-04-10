Бухгалтерский учет

Компания сдала бухотчетность за 2022 год, а потом бухгалтер обнаружил ошибку

Вносить исправления в уже утвержденную бухгалтерскую отчетность нельзя (п. 10 ПБУ 22/2010). Но возможно, вы еще не успели утвердить отчетность, которую сдали.

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Отчет утверждает общее собрание участников. А срок проведения общего собрания участников должен быть в периоде с 1 марта по 30 апреля для ООО и с 1 марта по 30 июня для акционерных обществ.

А значит, для некоторых организаций еще не поздно исправить ошибки, которые вы могли обнаружить.

Порядок корректировки будет отличаться, в зависимости от того, существенную ошибку вы допустили или же нет.

Общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок вам дает Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению.

Он разбирает ошибки текущего периода, прошлого, а также те, что вообще не трогают. Посмотрите онлайн-курс.

Вы получите порядок исправления ошибок и сдачи уточненных деклараций, если:

  • Подрядчик не исполнил договор;
  • Ваша компания не исполнила договор;
  • Завышена стоимость выполненных работ.
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