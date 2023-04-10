Карьера бухгалтера

Новый тренд у соискателей: получают предложение и идут с ним к нынешнему работодателю. Чтобы договориться о новых условиях, а не менять работу

Эксперты в один голос говорят, что новый тренд пришел из айти-сферы. Бухгалтеры размышляют: может, тогда лучше просто пойти в айти?

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43% компаний отмечают, что за последние несколько лет на рынке появилось много неквалифицированных соискателей. 41% сталкивался с кандидатами, которые меняют профессию. 30% работодателей сталкиваются с будущими сотрудниками без опыта, следует из недавнего исследования Сбера, Работа.ру и платформы «Пульс».

В основном люди переобучаются на специальности из сферы IT. Из этой же сферы происходит и еще один любопытный тренд: искать работу, получать предложения от других работодателей и приносить их нынешнему работодателю, чтобы улучшить условия своего труда (например, поднять зарплату).

Бухгалтеры в соцсетях пишут:

«Так может вообще плюнуть и в это ваше айти уйти? Я вот не против уже»

Или:

«Распиарили айтишников слишком сильно. Остальные за копейки могут работать. Может, и мне тогда пойти программистом каким-нибудь?»

Мы решили узнать у эксперта, насколько это хорошая идея. Вот что нам рассказала ведущий менеджер отдела подбора и адаптации BIA Technologies Татьяна Колпакова:

– Очевидно, что стать настоящим специалистом по окончании двухнедельных онлайн-курсов невозможно. Однако это поможет вам погрузиться в новую сферу и лишний раз убедиться, что принятое решение о смене профессии было верным (или наоборот). Дальше лучше всего получать навыки уже в реальных условиях.

Идеальный вариант плавного перехода в ИТ-сферу, который минимизирует затраты времени, сил и денег, – это обучение параллельно с работой. Если у вас есть такая возможность, идите на должность стажера. Да, это самая начальная ступень, но зато стажировка – это почти стопроцентный способ получить практические знания и впоследствии трудоустроиться в IT-компанию. Помните, что даже крупная компания может принять ограниченное количество стажеров, потому что на их обучение требуется выделять ресурс кураторов.

А как насчет зарплат? Действительно будут много платить?

– Точно не стоит идти в IT, если ваша мотивация – исключительно деньги, – говорит Колпакова. – Не ждите высоких зарплат на стартовых позициях. Карьера в IT – это марафон, а не спринт, так что готовьтесь к забегу на длинную дистанцию.

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Карьера бухгалтера

Новый тренд у соискателей: получают предложение и идут с ним к нынешнему работодателю. Чтобы договориться о новых условиях, а не менять работу

Эксперты в один голос говорят, что новый тренд пришел из айти-сферы. Бухгалтеры размышляют: может, тогда лучше просто пойти в айти?

Карьера бухгалтера

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