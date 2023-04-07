На рынке труда стагнация: россияне стали реже искать новую работу

В 2023 году вакансии начали закрываться дольше, а сотрудники стали реже искать новое место работы. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование Сбера, Работа.ру и платформы «Пульс».

56% работодателей сообщили, что их вакансии стали закрываться дольше, тогда как 25% не заметили перемен, а 19% наоборот отмечают, что найти сотрудников стало быстрее.

Почти половина опрошенных (47%) отметили, что соискатели перестают искать новую работу. 28% считают, что работу за последние полгода ищут чаще, а 25% не заметили изменений.

«Кандидаты сегодня действительно с осторожностью меняют работу. Люди понимают, что лучшее – враг хорошего. И если человека более-менее все устраивает, то уходить в другую компанию он точно не будет», – сообщил Юрий Ефросинин, генеральный директор Ventra HR Services.

В последнее время работодатели фиксируют большое число отказов от вакансий. Дефицит на рынке труда заставляет их держаться за кадры.

Сотрудникам проще договориться на смену условий, чем искать новую работу.

Сейчас на рынке найма новый тренд – работники просматривают другие вакансии, откликаются и получают предложения. Затем с ними приходят к своему работодателю, чтобы улучшить условия своего труда и получить контроффер.

43% компаний отмечают, что за последние несколько лет на рынке появилось много неквалифицированных соискателей. 41% сталкивался с кандидатами, которые меняют профессию. 30% работодателей сталкиваются с будущими сотрудниками без опыта.

В основном люди переобучаются на специальности из сферы IT. Они получают образование на онлайн-курсах и собираются получить работу без опыта.

Интересно, а работает ли так с бухгалтерией? На «Клерке» есть специальный раздел вакансий, там всегда можно найти подходящую именно вам.