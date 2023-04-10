Проверки

ФАС хочет вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IT-компаний. Это нужно, чтобы лучше их контролировать

Общественный совет при ФАС уже готовит предложение об исключении из моратория, чтобы отправить его правительству.

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Год назад власти объявили мораторий на проверки IT-компаний, под который попадают и маркетплейсы. Сейчас ФАС более пристально следит за работой маркетплейсов (особенно после скандала с Wildberries). Но контролировать процесс будет сложно, если следовать мораторию, запрещающему проверки.

Ведь в число таких проверок входят не только налоговые, но и разного рода неналоговые проверки.

В протоколе заседания Общественного совета при ФАС отмену моратория называют необходимой, чтобы ФАС могла анализировать работу маркетплейсов «на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству». Цитату приводят «Ведомости».

В Wildberries уже поспешили назвать меру «нерациональной».

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