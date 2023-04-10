УК РФ

Реальных лишений свободы по налоговым делам становится меньше, а вот имущественную ответственность можно заработать вполне

Налоговые эксперты проанализировали статистику приговоров по налоговым уголовным делам.

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Вот какой график приводят юристы «Комплаенс Решений»

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Это статистика приговоров по ст.198 и 199 УК РФ (юристы анализировали данные Судебного департамента ВС РФ).

Главный вывод, который следует из этих данных – реальных уголовных сроков становится все меньше, при погашении недоимок дела не возбуждаются. Буквально сегодня новость об одном из таких примеров была на «Клерке».

Именно поэтому количество выездных налоговых проверок растет – а значит, и размер доначислений.

«Так что сесть это надо еще постараться (если к налоговому составу не прилипнет еще что-то), а вот имущественная ответственность – это риск реальный (но и с ним можно работать)», заключают юристы.

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