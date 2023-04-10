Реальных лишений свободы по налоговым делам становится меньше, а вот имущественную ответственность можно заработать вполне

Вот какой график приводят юристы «Комплаенс Решений»:
Это статистика приговоров по ст.198 и 199 УК РФ (юристы анализировали данные Судебного департамента ВС РФ).
Главный вывод, который следует из этих данных – реальных уголовных сроков становится все меньше, при погашении недоимок дела не возбуждаются. Буквально сегодня новость об одном из таких примеров была на «Клерке».
Именно поэтому количество выездных налоговых проверок растет – а значит, и размер доначислений.
«Так что сесть это надо еще постараться (если к налоговому составу не прилипнет еще что-то), а вот имущественная ответственность – это риск реальный (но и с ним можно работать)», заключают юристы.