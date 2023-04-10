Уголовные дела по налоговым преступлениям заводят не для того, чтобы сажать человека в тюрьму, считает следственный комитет

Следователи ХМАО отчитались о закрытом уголовном деле по налоговым преступлениям. Фигурантом дела стал бизнесмен, который «в период с 2017 по 2020 год уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 38 миллионов рублей».

Схемой ухода от налогов занимались и директор, и учредитель компании. На них завели уголовное дело по статье 199 УК РФ.

В итоге предприниматель уплатил всю недоимку, пени и штрафы – и дело закрыли.

На сайте следкома по ХМАО по этой истории оставили такой официальный комментарий:

«Целью уголовного преследования за налоговые преступления не является изоляция неплательщика налогов от общества. В первую очередь, оно направлено на восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств».

Недавно на «Клерке» писали, что по уголовным делам по экономическим преступлениям власти проведут так называемую ревизию – проверят дела, которые расследуются больше года.

А заводить уголовные дела такого рода, если они не дойдут до суда, не стоит, считает Путин.