Недавно на «Клерке» писали, что Сбер обновил свою нейросеть. Сегодня в нашей «Трибуне» один из блогеров решил показать, как эта нейросеть Сбера видит современного бухгалтера.

Получилось вот так:

Интересно не только то, что нейросеть почему-то видит бухгалтером мужчину, но еще и то, что она реагирует на необычные феминитивы. Чтобы увидеть бухгалтера-женщину, юзеру пришлось написать «бухгалтерка XXI века».

Вот здесь сам пост, где можете посмотреть, что в ответ на этот запрос получилось.

Заходите в «Трибуну» вести свой блог: там можно писать и про нейросети, и про современного бухгалтера, и много про что еще. «Трибуна» ждет!