Бухгалтеры

Нейросеть сделала портрет бухгалтера XXI века, и это мужчина

Чтобы узнать, как выглядит женщина-бухгалтер, нейросеть пришлось попросить нарисовать «бухгалтерку XXI века».

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Недавно на «Клерке» писали, что Сбер обновил свою нейросеть. Сегодня в нашей «Трибуне» один из блогеров решил показать, как эта нейросеть Сбера видит современного бухгалтера.

Получилось вот так:

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Интересно не только то, что нейросеть почему-то видит бухгалтером мужчину, но еще и то, что она реагирует на необычные феминитивы. Чтобы увидеть бухгалтера-женщину, юзеру пришлось написать «бухгалтерка XXI века».

Вот здесь сам пост, где можете посмотреть, что в ответ на этот запрос получилось.

Заходите в «Трибуну» вести свой блог: там можно писать и про нейросети, и про современного бухгалтера, и много про что еще. «Трибуна» ждет!

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