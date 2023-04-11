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На трудоустройство мигрантов могут ввести весомый налог

Это будет мотивировать работодателей брать на работу граждан своей страны, а не трудовых мигрантов.

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил установить весомый налог за использование иностранной рабочей силы, чтобы мотивировать компании приглашать на работу граждан своей страны. Об этом пишет «Интерфакс».

«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», – сообщил Александр Бастрыкин.

Сумма предполагаемого налога пока неизвестна.

Также он предложил вместо трудовых мигрантов чаще нанимать жителей РФ из регионов с низким уровнем экономического развития. Они смогут работать вахтовым методом на объектах, где нужно много рабочих.

По данным FinExpertizа, в 2022 году иностранных мигрантов в РФ стало 3,47 млн. Это на треть больше, чем в 2021 году.

Александр Бастрыкин сообщил, что выросло количество уголовных дел с участием иностранцев.

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