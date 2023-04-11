Центробанк установил правила работы с цифровыми отпечатками пальцев

Банк России сформировал стандартные правила сбора цифровых отпечатков пальцев для борьбы с мошенничеством. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Для банков установили единые правила формирования, хранения и применения уникальных цифровых отпечатков. Они помогут однозначно идентифицировать устройство банковского клиента, с которого он совершает финансовые операции.

«Это позволит заблаговременно определять устройства и злоумышленников, выявленных ранее при осуществлении подозрительных операций и приостанавливать их совершение в будущем», – сообщает ЦБ.

Единые правила, которые выработал Центробанк, носят рекомендательный характер.

В 2022 году на 4,3% вырос объем операций, совершенных без согласия клиентов. С помощью дистанционного банковского обслуживания мошенники вывели 9,2 млрд рублей, а при онлайн-оплате товаров – 2,5 млрд рублей.