Новости ФНС

ФНС и СФР будут передавать данные о людях военкоматам

ФНС обязана предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения.

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Такая норма заложена в законопроекте, который сегодня рассматривала Госдума.

Речь идет о едином реестре населения и реестре ЗАГС.

ФНС будет передавать сведения о внесении изменений в акты гражданского состояния граждан, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Кроме того, сведения в военкомат будет передавать и Социальный фонд. Это сведения о признании людей, стоящих на воинском учете, инвалидами.

Также медицинские учреждения будут передавать региональным властям данные о здоровье тех, кто стоит на воинском учете. А уже региональные власти будут передавать эти сведения в военкоматы.

Еще сведения в военкомат будут передавать вузы.

В этом же законопроекте есть и другие нормы.

Призывникам после получения повестки запретят выезжать из страны.

Повестки на вызов в военкомат будут электронными.

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