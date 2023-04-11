Законопроекты

⚡️Призывникам после получения повестки запретят выезжать из страны: законопроект

До тех пор, пока призывник не явится в военкомат, он не имеет права покидать РФ, согласно новым поправкам.

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Госдума рассматривает поправки о пересмотре системы воинского учета.

В них сказано, что после получения повестки и до визита в военкомат гражданину запрещено выезжать из страны.

«Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», – сказано в тексте поправки.

Сегодня на «Клерке» писали, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете. Власти настаивают на том, что новый закон рассматривают не для мобилизации, а чтобы навести порядок в воинском учете.

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