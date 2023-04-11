Как одна неаккуратная формулировка в договоре может довести спор до многолетнего суда

❌ Стороны написали: «В случае прекращения стороной предпринимательской деятельности договор расторгается по соглашению сторон».

Такая формулировка позволила одной стороне возможность проявить недобросовестность и не заключать соглашение о расторжении.

Хотя по смыслу пункта очевидно, что компании уже в самом тексте договора согласовали прекращение действия договора при наступлении определенного события, и заключение дополнительного соглашения об этом уже необязательно.

✅ Безопаснее было написать так: «Договор прекращает свое действие в случае прекращения предпринимателем предпринимательской деятельности».

Как видите, элементарное правило об отменительных сделках оказалось непростым для понимания на практике.

Любой договор нужно анализировать перед подписанием, прибегая к помощи юристов. А если у вас такого специалиста нет, и договоры директор вешает на вас, научитесь определять, какие формулировки приведут к претензиям от налоговиков и контрагентов. 🢃 🢃 🢃

Этот урок поможет грамотно прописывать в договоре цену, в том числе с оглядкой на налоговый контроль.

Посмотрите ролик, это часть большого курса по работе с договорами, который записал арбитражный адвокат и управляющий партнер АБ «Бизнес. Право. Арбитраж» Константин Епифанов.

Он подробно рассказал, как сформулировать условия, чтобы договориться о подсудности, избежать лишних претензий налоговиков уже на стадии заключения договора и обезопасить себя от подставы со всех сторон.