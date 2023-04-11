Трудовое право

Стажировку и студенческую практику пропишут в Трудовом кодексе

Практика студентов и стажировка для лиц, претендующих на занятие определенными видами профессиональной деятельности, станет поводом для заключения срочного трудового договора.

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Законопроект с поправками в ТК РФ внесен в Госдуму.

В ТК РФ хотят ввести новую статью, которая будет регулировать труд практикантов и стажеров.

По новой норме, практическая подготовка – это выполнение работником-студентом определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков.

«Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку. Это нулевое рабочее место по большому счету», – цитирует РИА Новости слова одного из авторов проекта, депутата от ЛДПР Бориса Чернышова.

Кстати, в регионах увеличилось количество вакансий для студентов и стажеров.

В среднем работодатели в 2021 году платили студентам 42 тыс. рублей, а в конце 2022 года – уже около 60 тыс. рублей.

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