Студенты и стажеры стали получать до 60 тысяч рублей

В апреле 2023 года количество вакансий для студентов и стажеров выросло до 5,3% от общего числа с 2,3% в 2021 году. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В 2021 году 45% работодателей, которые предлагали работу для студентов и стажеров, находились в Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге. Сейчас такие вакансии начали появляться и в остальных регионах.

Кстати, если на работу человека принимает индивидуальный предприниматель, ему лучше действовать по инструкции.

В три раза больше предложений для стажеров и студентов появилось в Омской области, почти в два раза больше – в Ростовской. В 1,7 раза выросло число стажировок в Челябинской области.

Работодатели в 2021 году платили студентам в среднем 42 тыс. рублей, а в конце 2022 года – уже около 60 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты для стажеров и студентов предлагают в Республике Саха (66 тыс. рублей), а самые низкие – в Республике Ингушетия (25 тыс. рублей).

Чаще всего начинающих сотрудников нанимают на позиции курьеров (38% предложений), продавцов и менеджеров по продажам (28%).