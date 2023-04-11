Валютные качели последних дней начались из-за дефицита валюты. Но не доллара, а юаня, рассуждает блогер

Вот что пишет один из наших блогеров по финансам:

«Денежной массы юаня гораздо меньше, чем доллара – китайцы, в отличие от американцев, не печатали свою валюту в таком объеме, чтобы ей могли пользоваться другие страны в таких объемах, как пользуются сейчас».

Ключевой причиной роста доллара, евро и юаня по отношению к рублю автор видит именно в дефиците юаня. И рассуждает дальше: если на ситуацию влияет юань, как на саму валюту влияет Китай?

Один из выводов такой: видимо, Китаю в принципе не очень нравится идея «дедолларизации» через «юанизацию».

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