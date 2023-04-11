Эксперт: воинский учет в организациях тоже может стать электронным

Госдума приняла закон о едином реестре военнообязанных, который вносит много поправок в закон о воинской службе. Меняет ли он что-то для организаций-работодателей? Отвечает Елена Пономарева, ксперт по трудовым отношениям из команды «Консультаций» Клерка, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Пока изменения не касаются порядка ведения воинского учета в организациях.

Но можно предположить, что с оцифровкой ведения учета сведения, направляемые работодателями в военкоматы, и сверка документов в дальнейшем станут электронными.

Пока же все документы передаются на бумажном носителе.

Кроме того, с новым законом работодателям станет удобнее получать сведения о призыве работника, так как работники не всегда передают работодателю такое извещение.

Скорее всего, на основании изменений в законодательстве выпустят новые рекомендации по ведению воинского учета в организациях.