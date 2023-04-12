💡 Как бизнесмену открыть ООО, если он недавно закрыл другую компанию и зарегистрировал ИП, но потом его исключили из ЕГРИП

Но после исключения юрлица из реестра должно пройти хотя бы три года. Это поясняет корпоративный юрист и эксперт Клерк.Консультации Алена Солянкина.

А вот исключение ИП из ЕГРЮЛ менее трех лет назад не указано в ст. 23 закона «О госрегистрации юрлиц и ИП» в качестве основания для отказа в регистрации юрлица, участником (руководителем) которого является такой бывший ИП.

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