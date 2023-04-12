Регистрация ООО

💡 Как бизнесмену открыть ООО, если он недавно закрыл другую компанию и зарегистрировал ИП, но потом его исключили из ЕГРИП

Предприниматель может открыть новое юрлицо, если старое исключили из ЕГРЮЛ.

Версия для печати

Но после исключения юрлица из реестра должно пройти хотя бы три года. Это поясняет корпоративный юрист и эксперт Клерк.Консультации Алена Солянкина. 

А вот исключение ИП из ЕГРЮЛ менее трех лет назад не указано в ст. 23 закона «О госрегистрации юрлиц и ИП» в качестве основания для отказа в регистрации юрлица, участником (руководителем) которого является такой бывший ИП.

Попробуйте наш сервис консультаций: особый комфорт для вас в том, что мы не ограничиваем в количестве вопросов и готовы отвечать на каждый. А эксперты разбираются во всех темах.

69

Чтобы задавать вопросы, оформите подписку на Клерк.Премиум и получите доступ к закрытым разборам, онлайн-курсам и ежедневным вебинарам.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Реестр воинского учета заработает к осеннему призыву

Точные сроки запуска реестра военнообязанных пока не известны, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркетинг

Статья для тех, кто замучился постоянно сдавать декларации, отчеты и разбираться с ЕНП

Бухгалтеры, аутсорсеры, ИП, руководители фирм как в замкнутом круге. Тут ЕНС, там Соцфонд, а еще и декларации надо подавать и разобраться в новых правилах. От всего этого можно избавиться, да еще и заработать.

Статья для тех, кто замучился постоянно сдавать декларации, отчеты и разбираться с ЕНП

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Охрана труда

🚮 Чтобы сотрудники не травмировались на субботнике, поручите уборку территории специализированной фирме

Участие сотрудников в субботниках, которые традиционно проводятся весной, должно носить добровольный характер. И работодатель должен соблюдать нормы охраны труда.

Читать еще