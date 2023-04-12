Deutsche Bank закрывает IT-компании в Москве и Санкт-Петербурге

Deutsche Bank прекращает деятельность IT-центров в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Financial Times.

500 сотрудникам, которые работают в IT-компаниях банка, предложили выплатить выходное пособие.

«Мы продолжаем снижать риски наших операций в российском технологическом центре и расширили варианты, доступные нашим сотрудникам, в том числе уход из компании по взаимному согласию или переезд с сохранением рабочего места», – сообщили в Deutsche Bank.

В марте 2022 года банк объявил о полном закрытии бизнеса в РФ.

Тогда же Deutsche Bank помог с релокацией около 700 IT-специалистам из Москвы и Санкт-Петербурга в новый центр в Берлине. Специалисты переезжали вместе с семьями, в итоге в Германию релоцировалось около 2 тыс. человек.