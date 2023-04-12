Пониженные ставки налога по УСН

🎁В регионе весь прошлый год действовала пониженная ставка по УСН, но компания узнала об этом только сейчас. Забить?

Отказаться применять пониженную ставку по упрощенке нельзя, если бизнес имеет на эту ставку право (ст. 17 НК).

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НК не позволяет отказываться от установленных ставок, в том числе и от пониженных.

Компании и ИП обязаны уплачивать упрощенный налог по тем ставкам, которые действуют для них в субъекте по месту регистрации организации или жительства ИП.

Но на практике могут ошибочно не применятьпониженную ставку по УСН. К примеру, одна наша читательница только в 1-ом квартале обнаружила ошибку.

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В такой ситуации надо сделать перерасчет налога и уточнить налоговую декларацию по УСН за 2022 год.

У организации возникнет переплата на ЕНС.

Про условия применения упрощенки и о том, кто имеет на спецрежим право подробно говорим вот в этом уроке онлайн-курса. Попробуйте без оплаты.

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Разбираться в упрощенке очень важно, ведь регионы могут устанавливать тарифы при объекте «доходы» от 1 до 6 процентов, а при объекте «доходы минус расходы» – от 5 до 15 процентов. Вы можете здорово помочь бизнесу и сократить сумму налога к уплате.

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