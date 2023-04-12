🎁В регионе весь прошлый год действовала пониженная ставка по УСН, но компания узнала об этом только сейчас. Забить?

НК не позволяет отказываться от установленных ставок, в том числе и от пониженных.

Компании и ИП обязаны уплачивать упрощенный налог по тем ставкам, которые действуют для них в субъекте по месту регистрации организации или жительства ИП.

Но на практике могут ошибочно не применятьпониженную ставку по УСН. К примеру, одна наша читательница только в 1-ом квартале обнаружила ошибку.

В такой ситуации надо сделать перерасчет налога и уточнить налоговую декларацию по УСН за 2022 год.

У организации возникнет переплата на ЕНС.

Про условия применения упрощенки и о том, кто имеет на спецрежим право подробно говорим вот в этом уроке онлайн-курса. Попробуйте без оплаты.

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Разбираться в упрощенке очень важно, ведь регионы могут устанавливать тарифы при объекте «доходы» от 1 до 6 процентов, а при объекте «доходы минус расходы» – от 5 до 15 процентов. Вы можете здорово помочь бизнесу и сократить сумму налога к уплате.