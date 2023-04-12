Для малоимущих создадут специальные вклады. Сумма такого вклада будет не больше 100 тысяч рублей

В Госдуму внесут законопроект о спецвкладах для малообеспеченных, которые получают социальную помощь от государства. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова.

«Мы готовы уже сегодня инициировать внесение этого законопроекта, он текстуально готов», – заявил Анатолий Аксаков.

Процентная ставка по такому вкладу может быть привязана к уровню инфляции или ключевой ставке.

Размер специального вклада не должен превышать 100 тыс. рублей.

В марте 2023 года идею сделать специальные вклады для малообеспеченных поддержали Минфин, Минцифры и Минтруд.

Ранее мы писали, что ключевые банки будут обязаны открывать социальные вклады и счета для бедных.