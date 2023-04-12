У рискованных заемщиков должно быть право взять кредит, заявили в Центробанке

Банк России готовит ко второму чтению законопроект, который позволит рискованным заемщикам получать кредиты в банках. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаила Мамуту.

«Предусмотрено, что будет возможность выделять такую особую категорию потребительских кредитов для заемщиков с высоким риском, чтобы у них был выбор, где кредитоваться, это будет их выбор, но это улучшает конкурентные условия», – сообщил Михаил Мамута.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина добавила, что высокорискованных заемщиков нужно оставить клиентами банков, а не отправлять их за займами в микрофинансовые организации.