Государственные ведомства

Таможня восстановила работу своей IT-инфраструктуры после хакерской атаки

Единая информационная система уже работает в большинстве регионов. Инспекторы ведут документацию в электронном виде, а на некоторых пунктах продолжают использовать бумажные носители.

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Федеральная таможенная служба восстановила работу единой информационной системы на Юге, Северном Кавказе, Урале, в Сибири, Приволжье, а также на Северо-Западе и в Центральной России. Об этом сообщается в телеграм-канале ФТС.

«Центры электронного декларирования возобновили работу. Авторегистрация и автовыпуск функционируют», – сказано в сообщении.

Сейчас таможенные операции проходят в электронном виде, но в некоторых пунктах пропуска пользуются бумажными носителями.

Ранее мы писали, что из-за кибератаки ФТС перешла на оформление документов в бумажном виде.

Из-за сбоя транспортные средства логистических компаний не могли въехать в страну и выехать из нее.

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Таможня восстановила работу своей IT-инфраструктуры после хакерской атаки

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