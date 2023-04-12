Инвестиции

С иностранных инвесторов разрешат взыскивать убытки по сделкам

Если сделки не прошли одобрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям, то их признают ничтожными. В таком случае иностранные инвесторы будут оплачивать все убытки.

Версия для печати

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который разрешит взыскивать с иностранного инвестора убытки по искам организаций, имеющих стратегическое значение. Об этом пишет «ТАСС»

Если сделка будет признана недействительной, организации смогут взыскать убытки с иностранных инвесторов.

По новому закону, суд может взыскать в доход РФ акции, имущество и доходы недобросовестного иностранного инвестора, полученные им при совершении ничтожной сделки.

Ничтожные сделки – те, которые были совершены без согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что в законе уточнили понятия «иностранный инвестор» и «угрозы безопасности государства».

Иностранным инвестором будет считаться человек, который не только имеет иностранное гражданство, но и получил вид на жительство.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Воинский учет

Электронные повестки будут дублировать традиционные формы повесток и без них приходить не будут. Что рассказал глава комитета Госдумы по обороне

Новая система воинского учета, закон о которой одобрила Госдума, заработает не раньше осеннего призыва. И новые ограничения, которые вводит закон для уклонистов, вводить будут не сразу.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще