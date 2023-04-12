С иностранных инвесторов разрешат взыскивать убытки по сделкам

Госдума в окончательном чтении приняла закон, который разрешит взыскивать с иностранного инвестора убытки по искам организаций, имеющих стратегическое значение. Об этом пишет «ТАСС»

Если сделка будет признана недействительной, организации смогут взыскать убытки с иностранных инвесторов.

По новому закону, суд может взыскать в доход РФ акции, имущество и доходы недобросовестного иностранного инвестора, полученные им при совершении ничтожной сделки.

Ничтожные сделки – те, которые были совершены без согласования с правительственной комиссией по иностранным инвестициям.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов сообщил, что в законе уточнили понятия «иностранный инвестор» и «угрозы безопасности государства».

Иностранным инвестором будет считаться человек, который не только имеет иностранное гражданство, но и получил вид на жительство.