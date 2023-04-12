Стало больше премий, необлагаемых НДФЛ

Опубликовано постановление правительства от 10.04.2023 № 576.

В список внесли вознаграждение лауреатам Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева.

Премия была учреждена в 2019 году и присуждается ежегодно. На соискание выдвигаются литературные произведения о Дальнем Востоке, написанные российскими или зарубежными авторами на русском языке.

Размер премии – 500 000 рублей. Теперь этот доход не будут облагать НДФЛ.

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