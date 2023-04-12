Воинский учет

Электронные повестки будут дублировать традиционные формы повесток и без них приходить не будут. Что рассказал глава комитета Госдумы по обороне

Новая система воинского учета, закон о которой одобрила Госдума, заработает не раньше осеннего призыва. И новые ограничения, которые вводит закон для уклонистов, вводить будут не сразу.

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Закон о новой системе воинского учета уже одобрил Совет Федерации. Глава комитета Госдумы по обороне объяснил журналистам, как будут работать нашумевшие электронные повестки и ограничения для уклонистов.

Электронная повестка дублирует основные способы оповещения, цитирует РБК Андрея Картаполова.

– Она является самостоятельным видом уведомления, но будет пока применяться только в комплексе с традиционными способами оповещения, – сообщил чиновник.

Это значит, что если человек попадает под призыв, но при этом у него нет аккаунта на Госуслугах, повестку ему принесут обычным способом, лично в руки.

Еще раз: новые поправки в законодательство касаются срочной службы, подчеркивают власти.

В том числе и обеспечительные меры к уклонистам:

– Обеспечительные меры начнут действовать со следующего призыва, – говорит Андрей Картаполов.

Речь здесь идет про всевозможные ограничения на выезд для призывника, вождение автомобиля и т.д.

Иными словами, если призывник не получил повестку, например, по причине отъезда, то «ему за это ничего не будет». Получив повестку по приезду, он обязан в следующий призыв прийти в военкомат в течение двух недель.

И вот если он этого не сделает, тогда будут применяться ограничительные меры.

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