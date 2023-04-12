Электронные повестки будут дублировать традиционные формы повесток и без них приходить не будут. Что рассказал глава комитета Госдумы по обороне

Закон о новой системе воинского учета уже одобрил Совет Федерации. Глава комитета Госдумы по обороне объяснил журналистам, как будут работать нашумевшие электронные повестки и ограничения для уклонистов.
Электронная повестка дублирует основные способы оповещения, цитирует РБК Андрея Картаполова.
– Она является самостоятельным видом уведомления, но будет пока применяться только в комплексе с традиционными способами оповещения, – сообщил чиновник.
Это значит, что если человек попадает под призыв, но при этом у него нет аккаунта на Госуслугах, повестку ему принесут обычным способом, лично в руки.
Еще раз: новые поправки в законодательство касаются срочной службы, подчеркивают власти.
В том числе и обеспечительные меры к уклонистам:
– Обеспечительные меры начнут действовать со следующего призыва, – говорит Андрей Картаполов.
Речь здесь идет про всевозможные ограничения на выезд для призывника, вождение автомобиля и т.д.
Иными словами, если призывник не получил повестку, например, по причине отъезда, то «ему за это ничего не будет». Получив повестку по приезду, он обязан в следующий призыв прийти в военкомат в течение двух недель.
И вот если он этого не сделает, тогда будут применяться ограничительные меры.