Трудовое право

Компенсацию за задержку зарплаты обяжут платить, даже если она взыскана через суд

За задержку зарплаты положена компенсация по ст. 236 ТК РФ. Но суды обычно трактуют эту норму так: проценты положены только на выплаты, которые работодатель начислил сам. Это изменят.

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Если начисление сотрудник «выбил» через суд, то на такие выплаты проценты не начисляют. Суд отказывает в них.

В этот раз дело дошло до Конституционного суда.

Бывший сотрудник подал иск о восстановлении на работе, выплате премии. В том числе, он требовал компенсацию за задержку этих выплат.

Но в такой компенсации суды ему отказали.

Причина: материальная ответственность работодателя за задержку расчета наступает только при нарушении срока выплаты уже начисленных работнику денег.

А в данном случае суммы были взысканы по суду, значит, проценты на них не могут быть начислены.

Но Конституционный суд решил иначе. Там заявили, что проценты подлежат взысканию с работодателя, их размер считают из фактически не выплаченных сумм со дня, следующего за днем, когда они должны были быть выплачены, по день фактического расчета включительно.

Кроме того, судьи КС решили, что в статью 236 ТК РФ надо внести изменения (постановление от 11.04.2023 № 16-П/2023).

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