Компенсацию за задержку зарплаты обяжут платить, даже если она взыскана через суд

Если начисление сотрудник «выбил» через суд, то на такие выплаты проценты не начисляют. Суд отказывает в них.

В этот раз дело дошло до Конституционного суда.

Бывший сотрудник подал иск о восстановлении на работе, выплате премии. В том числе, он требовал компенсацию за задержку этих выплат.

Но в такой компенсации суды ему отказали.

Причина: материальная ответственность работодателя за задержку расчета наступает только при нарушении срока выплаты уже начисленных работнику денег.

А в данном случае суммы были взысканы по суду, значит, проценты на них не могут быть начислены.

Но Конституционный суд решил иначе. Там заявили, что проценты подлежат взысканию с работодателя, их размер считают из фактически не выплаченных сумм со дня, следующего за днем, когда они должны были быть выплачены, по день фактического расчета включительно.

Кроме того, судьи КС решили, что в статью 236 ТК РФ надо внести изменения (постановление от 11.04.2023 № 16-П/2023).

Бухгалтеры общаются в нашем Telegram-чате. Присоединяйтесь.