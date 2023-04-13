Как подтвердить расходы на электронный ж/д билет

Если ж/д билет приобретен в бездокументарной форме (электронный билет), то оправдательным документом, подтверждающим расходы, будет сформированный автоматизированной системой контрольный купон билета, в котором указана стоимость проезда.

Об этом сообщает Минфин в письме от 14.03.2023 № 03-03-07/21149.

При этом организация должна подтвердить потребление услуги пассажирской перевозки любыми документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт перевозки работника.

В НК РФ нет конкретного перечня документов, которые подтверждают расходы. То есть, НК не ограничивает налогоплательщика в вопросе подтверждения правомерности учета расходов.

Что касается расходов на электронный авиабилет, то ранее Минфин разъяснял, что для их подтверждения нужен бумажный посадочный талон.