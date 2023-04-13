6-НДФЛ

Сдача 6-НДФЛ за 1 квартал не освобождает от сдачи уведомления по НДФЛ в апреле

В уведомление по сроку 25 апреля включать страховые взносы не надо, потому что будет сдан РСВ. А вот по НДФЛ пропускать сдачу уведомлений нельзя.

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Дело в том, что в апрельском уведомлении будет НДФЛ за период с 23.03 по 22.04. Этот налог не входит в расчет 6-НДФЛ, который бухгалтеры сдадут до 25 апреля.

Обсуждение этой темы ведут участники нашего форума.

Один из участников обсуждения выразил мнение, что по выплатам с 23 марта по 31 марта уведомление по НДФЛ не нужно, потому что эти данные уже есть в 6-НДФЛ.

Но это не так. Данные по выплатам и НДФЛ с них за период с 23.03 по 31.03 есть только в разделе 2 формы 6-НДФЛ.

А начисление НДФЛ налоговики делают по разделу 1, где отражается налог по трем срока уплаты: с 01.01 по 22.01, с 23.01 по 22.02, с 23.02 по 22.03.

1

Налога с 23.03 по 22.04 там нет, поэтому на него надо сдавать уведомление.

Уже сдали квартальный 6-НДФЛ? Помните, что если в 1 квартале вы не выплачивали доход физлицам, то нулевой 6-НДФЛ не сдается. Про другие нулевые отчеты, читайте следом.

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