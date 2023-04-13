Налоги, взносы, пошлины

ФНС перечислила, за какие автомобили нужно платить налог на роскошь

Налоговая расширила перечень автомобилей, с которых нужно заплатить повышенный налог. В 2023 году это 449 моделей транспортных средств.

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Федеральная налоговая служба включила в перечень 449 автомобилей, за которые в 2023 году нужно будет заплатить так называемый налог на роскошь. Об этом сообщается на сайте ФНС.

В список вошли 275 автомобилей стоимостью от 10 до 15 млн рублей, которые выпустили не больше 10 лет назад. А также 174 моделей дороже 15 млн рублей и старше 20 лет.

К таким автомобилям применяют повышенные в тройном размере коэффициенты транспортного налога.

Осенью 2024 года владельцы дорогих автомобилей получат налоговые уведомления за 2023 год.

В конце этого года им придется заплатить повышенный налог за 2022 год. В прошлом году в список входило 345 автомобилей.

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