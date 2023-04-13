Интернет и IT

В Сколково создали первую базовую станцию 5G

За год планируют выпустить 100 базовых станций для быстрого мобильного интернета. Их разместят в московском метро и предложат крупным компаниям.

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Институт «Сколтех» сделал первую отечественную базовую станцию связи 5G. Об этом сообщается на сайте Фонда Национальной технологической инициативы.

Специалисты потратили 39 месяцев и 342 млн рублей, из которых 300 млн рублей – средства от государственного гранта.

Первая в стране базовая станция 5G по характеристикам сравнима с зарубежным оборудованием, скорость мобильного интернета достигает 1,4 гигабита в секунду.

До конца 2023 года «Сколтех» выпустит 100 базовых станций 5G. Их планируют установить в метрополитене Москвы, а также предлагать крупнейшим компаниям. Технологию можно применять и в области беспилотного транспорта.

Ранее мы писали, что в московском метро начали тестировать LTE сеть для запуска беспилотных поездов.

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