ФАС проверит работу Wildberries, Avito, ЦИАН и Яндекс.Такси

Розничная торговля в России в 2022 году пережила максимальный спад продаж с 2015 года, то есть за последние семь лет, писал Bloomberg. На фоне этого предприниматели очень сильно заволновались по поводу падения выручки. Мы разобрались, с чем это может быть связано и как предпринимателям нужно реагировать на конкретную ситуацию.