ФАС проверит работу Wildberries, Avito, ЦИАН и Яндекс.Такси

Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверит добросовестность работы онлайн-платформ, таких как Wildberries, Avito, ЦИАН и «Яндекс.Такси». Об этом узнал «Коммерсант».
ФАС будет проверять, соответствует ли работа онлайн-сервисов принципам взаимодействия участников цифровых рынков.
В 2022 году Wildberries, Avito, ЦИАН и «Яндекс.Такси» подписали меморандум о запрете недобросовестных практик в работе. Однако ФАС заявил, что на сервисы все равно поступают жалобы.
ФАС изучит механизм начисления штрафов продавцам на Wildberries, изменения тарифов при размещении объявлений на Avito.
Пользователи сервиса ЦИАН жалуются на ограничения обмена контактными данными с продавцами.
В «Яндекс.Такси» водители не согласны с высокой комиссией, а пользователи не понимают правил ценообразования поездок.
Эксперты считают, что итогом таких проверок может стать усиление контроля в онлайн-бизнесе, вплоть до прямого регулирования отрасли.