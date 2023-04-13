Из страны пытались нелегально вывезти больше 1 млрд рублей

С марта 2022 года количество нарушений при вывозе наличных за границу увеличилось на 70%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФТС.

Всего за время действия валютных ограничений из страны пытались незаконно вывезти иностранные деньги на сумму, эквивалентную более 1 млрд рублей.

Чаще всего сотрудники таможни фиксировали нарушения при пересечении границы. Путешественники превышали максимально допустимую недекларируемую сумму в 10 тыс. долларов.

Провести больше денег пытались в Турцию, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль.

В марте 2022 года Центробанк ввел валютные ограничения, по которым разрешается снимать со счета не более 10 тыс. долларов наличными. Остальные средства можно получить в рублях.

В марте 2023 года ЦБ продлил ограничения до 9 сентября 2023 года.