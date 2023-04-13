Участникам СВО начнут выплачивать единое довольствие и надбавки

В Госдуму внесли законопроект, по которому военным и участникам специальной военной операции будут выплачивать единое денежное довольствие и надбавки. Об этом пишет «RG.RU».

«Мы предлагаем выплачивать всем военнослужащим и участникам СВО одинаковые выплаты и надбавки. Размер выплат, включая повышающие коэффициенты к денежному довольствию, предлагаем устанавливать правительству Российской Федерации», – сообщил председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

Авторы законопроекта считают, что все выплаты должны быть одинаковыми: и у военных, и у ликвидаторов последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.

Также денежное довольствие должно быть единым для всех участников СВО: у добровольцев, контрактников и мобилизованных.