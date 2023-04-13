🔔 У бухгалтеров появились новые обязанности: направление сведений в военкоматы

Законопроект № 361804-7 по воинскому учету ожидает лишь подписи президента. У работодателей, а значит, и у вас появятся новые обязанности, связанные с передачей сведений о работниках для целей воинского учета.

Как сейчас: По запросам военкоматов работодатели обязаны подавать сведения о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих на воинском учете, а также не состоящих, но обязанных состоять. Для этого есть две недели после поступления запроса.

Как будет: Необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах (состоящих и не состоящих, но обязанных состоять) работодатели обязаны направлять в военкоматы в течение 5 дней со дня их изменения. Не по запросу военкомата, а по факту изменения сведений.

Кроме того, с 2 недель до 3 рабочих дней сокращается срок, в течение которого работодатели должны направлять в военкоматы сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

Как работодатель должен это выявлять, в законе не сказано. Но мы обязательно сделаем подробный разбор, когда закон подпишут. Следите за нашими разборами: ежедневно публикуем новые.

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