Банки

Швейцарские банки пригрозили российским клиентам закрывать их счета

Если россияне будут платить налоги в российский бюджет, швейцарские банки начнут закрывать их счета. О таких угрозах пока известно только от некоторых банков.

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UBS и Сredit Suisse пригрозили своим российским клиентам блокировкой счетов, если они не перестанут быть владельцами оплачивающих налоги в России компаний.

Это пока выборочные ситуации, то есть с ними столкнулись не все клиенты банков, но это уже вызывает беспокойство, пишет РБК.

Причина таких действий банков может заключаться в том, что они столкнулись с угрозами со стороны США. 

Клиенты уже планируют обжаловать эти ситуации как незаконные. 

Недавно на "Клерке" писали, что швейцарский банк UBS массово проверяет российских клиентов. Видимо, теперь банк пытается перейти к более активным мерам.

 

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Источник:
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Рубрика:
Банки
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