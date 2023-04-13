Швейцарские банки пригрозили российским клиентам закрывать их счета

UBS и Сredit Suisse пригрозили своим российским клиентам блокировкой счетов, если они не перестанут быть владельцами оплачивающих налоги в России компаний.

Это пока выборочные ситуации, то есть с ними столкнулись не все клиенты банков, но это уже вызывает беспокойство, пишет РБК.

Причина таких действий банков может заключаться в том, что они столкнулись с угрозами со стороны США.

Клиенты уже планируют обжаловать эти ситуации как незаконные.

Недавно на "Клерке" писали, что швейцарский банк UBS массово проверяет российских клиентов. Видимо, теперь банк пытается перейти к более активным мерам.