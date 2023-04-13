⚖️Если пробивать товары по неправильной цене, будут штрафы. И мораторий на проверки не поможет

Кассир «пробил» зубную пасту по цене выше, чем была указана на ценнике. Рассерженный покупатель пожаловался в Роспотребнадзор, требуя оштрафовать магазин по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ.

Роспотребнадзор покупателю отказал, сославшись на мораторий, из-за которого не может провести проверку магазина, и тогда покупатель пошел в суд.

Суд решение РПН отменил – и покупатель выиграл дело (Постановление АС Московского округа от 10 марта 2023 г. № Ф05-32681/22).

– Так как у отношений, возникающих в рамках контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзора и отношений в рамках производства по делам об административных правонарушениях разный предмет правового регулирования, то и выводы, содержащиеся в отказе, не выдерживают никакой критики, – считает Антон Свирякин, эксперт по GR, управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО». – Возбуждение самостоятельного административного производства по заявлению о нарушении прав потребителей и последующее рассмотрение по нему материалов – это, в первую очередь, способ реагирования на нарушение прав гражданина, а уже потом самостоятельное основание для назначение контрольных мероприятий.

В данной ситуации суд округа просто констатировал, что тем владельцам магазинов, которые не нарушают законодательство, бояться нечего, а тем, кто его нарушает, не стоит надеяться на мораторий, как на способ избавление от исполнения от обязательных требований.