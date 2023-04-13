📌В 1С:БГУ обновили отчеты и формы статистики

Несколько новшеств, которые будут полезны бухгалтерам бюджетных организаций.

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Вот основные апрельские изменения в «1С:Бухгалтерия государственного учреждения».

В документе «Ведомость компенсации родительской платы к выплате» (расчеты за содержание детей в детских садах) разработчики добавили печатную форму для вывода данных ведомости на печать.

Важные изменения в составе форм отчетности. Например, в «1С:БГУ» добавили отчет об использовании сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (рекомендован СФР).

В программе доработали запросы на сверку с ФНС. Изменения применяются с 17 марта 2023 года.

Кроме того, в декларацию налогу на добычу полезных ископаемых добавили новый признак налогового вычета: 14 – налоговый вычет, предусмотренный пунктом 3.9 статьи 343.2 НК.

И наконец, изменения в формах статистики.

Для формы статистики № П-1 (СХ) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции» (ОКУД 0611012) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 530 добавили выгрузку в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 22.03.2023.

Для формы статистики № 1-цены производителей «Сведения о ценах производителей промышленных товаров (услуг)» (ОКУД 0616007) в редакции приказа Росстата от 29.07.2022 № 536 добавили выгрузку в электронном виде в соответствии с XML-шаблоном от 21.03.2023.

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