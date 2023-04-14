Даже если компания не будет платить аванс по УСН из-за переплаты на ЕНС, уведомление все равно надо сдать

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

У компании с прошлого года есть переплата в размере 79 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала исчислен аванс по УСН в сумме 55 тыс. рублей. То есть, налога к уплате по сроку 28.04 нет. Отсюда бухгалтер сделала ошибочный вывод, что раз налог к уплате = 0, уведомление не нужно.

Но значение имеет исчисленный налог. Если, например, у ИП налог уменьшен до нуля за счет фиксированных взносов, то ему подавать уведомление не нужно.

Если же налог есть, но его просто не надо платить – уведомление нужно.

Более того, в данном случае не получится заменить уведомление платежкой-02, потому что платить нечего.

Таким образом, при переплате на исчисленный аванс по УСН обязательно нужно уведомление.

В ходе обсуждения выявилась еще одна проблема – зависший резерв.

Все прошлогодние уплаты по УСН налоговики зарезервировали. После сдачи декларации за 2022 год эти суммы должны были разрезервироваться и вернуться на сальдо ЕНС. Но этого по какой-то причине не произошло.

Теперь бухгалтер сдаст уведомление, аванс начислят, а денег на ЕНС нет.

Не позднее 25 апреля ИП нужно сдать декларацию по УСН за прошлый год. Для тех, кто применяет ставку 6%, показываем, как заполнить отчет.