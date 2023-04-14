ЕНП (единый налоговый платеж)

Даже если компания не будет платить аванс по УСН из-за переплаты на ЕНС, уведомление все равно надо сдать

Нулевое уведомление не сдают. Но если есть исчисленный налог, а к уплате – ноль, уведомление нужно.

Версия для печати

Обсуждение идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

У компании с прошлого года есть переплата в размере 79 тыс. рублей.

По итогам 1 квартала исчислен аванс по УСН в сумме 55 тыс. рублей. То есть, налога к уплате по сроку 28.04 нет. Отсюда бухгалтер сделала ошибочный вывод, что раз налог к уплате = 0, уведомление не нужно.

Но значение имеет исчисленный налог. Если, например, у ИП налог уменьшен до нуля за счет фиксированных взносов, то ему подавать уведомление не нужно.

Если же налог есть, но его просто не надо платить – уведомление нужно.

Более того, в данном случае не получится заменить уведомление платежкой-02, потому что платить нечего.

Таким образом, при переплате на исчисленный аванс по УСН обязательно нужно уведомление.

В ходе обсуждения выявилась еще одна проблема – зависший резерв.

Все прошлогодние уплаты по УСН налоговики зарезервировали. После сдачи декларации за 2022 год эти суммы должны были разрезервироваться и вернуться на сальдо ЕНС. Но этого по какой-то причине не произошло.

Теперь бухгалтер сдаст уведомление, аванс начислят, а денег на ЕНС нет.

Не позднее 25 апреля ИП нужно сдать декларацию по УСН за прошлый год. Для тех, кто применяет ставку 6%, показываем, как заполнить отчет.

Банковские карты

Неименная карта: что это такое, чем отличается от именной и кому может понадобиться

При открытии счета в банке можно оформить дебетовую карту, которая изготавливается в течение нескольких дней. На ней будет указываться имя и фамилия владельца. Однако в некоторых случаях банки предлагают взять пластиковую карту без именной идентификации. Рассказываем, чем она отличается от именной и какие есть особенности ее использования.

Неименная карта: что это такое, чем отличается от именной и кому может понадобиться

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Отпуска

Оформляем отзыв из отпуска работника – образец приказа

Отзыв из отпуска – процедура, строго регламентированная трудовым законодательством. Когда работника можно отозвать из отпуска, а когда нет? Как это грамотно оформить документально? Что делать с выплаченными отпускными? Ответы на эти и другие вопросы о правилах отзыва из отпуска вы найдете в нашей статье.

Оформляем отзыв из отпуска работника – образец приказа
Отчетность в ЦЗН

Сроки и формы, предусмотренные для представления отчетности в службу занятости в 2023 году

Работодатели в соответствии с российским законодательством обязаны предоставлять ряд отчетов в службу занятости. Организации и предприниматели передают данные о вакансиях, переходе на сокращенный рабочий день и другие сведения. В статье расскажем, какие отчеты необходимо сдавать, как их оформлять и в какие сроки представлять в государственные органы.

Сроки и формы, предусмотренные для представления отчетности в службу занятости в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Инвестиции

Облигации ИТ-компаний: от надёжных до мусорных

Хотел сначала рассмотреть выпуск Хайтэк-Интеграции, который недавно появился на бирже, но взвесив все за (доходность) и против (риски), подумал, что не стоит он серьёзной доли в портфеле, но вот если посмотреть на всех эмитентов из ИТ-сектора, то можно собрать неплохую диверсифицированную часть портфеля.

Облигации ИТ-компаний: от надёжных до мусорных
Аудит

Что такое и зачем нужен консалтинг

Все чаще компании и предприниматели обращаются за услугами внешних экспертов, чтобы повысить конкурентоспособность бизнеса, увеличить прибыль и сократить риски. Консалтеров зовут на любом этапе: от открытия бизнеса до его масштабирования.

Что такое и зачем нужен консалтинг
Читать еще