Роскомнадзор будет проверять сведения об абонентах операторов связи

Крупные операторы связи просят абонентов актуализировать свои персональные данные, иначе услуги связи будут ограничены. Об это пишет «Коммерсант».

С апреля 2023 года операторы связи массово рассылают push-уведомления и СМС с просьбой подтвердить личные данные, посетив офис компании или в личном кабинете на Госуслугах.

Такая активность связана с проверками Роскомнадзора, которые планируются на май 2023 года.

Мониторинг достоверности информации об абонентах пройдет с целью выявить активные серые и нелегальные сим-карты.

Если Роскомнадзор обнаружит несоответствия, то мобильный оператор обязан обновить данные абонентов или прекратить оказывать им услуги.

С 2018 года Роскомнадзор вместе с МВД изъяли более 423 тыс. серых сим-карт, в 2022 году – 152 тыс.