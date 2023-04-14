Экспортерам могут разрешить брать авансы наличными

Минфин предлагает разрешить экспортерам получать от иностранных партнеров авансовые платежи наличной валютой. Об этом пишет «РБК».

Также экспортеры смогут положить ввезенные наличные деньги на банковские счета не только в рублях, но и в иностранной валюте.

Сейчас резиденты имеют право получать от нерезидентов наличную валюту или рубли по контрактам за товары или выполненные работы. При этом импортеры могут вернуть авансовый платеж наличными, который они уплатили раннее, но товар не получилось ввезти в РФ.

Минфин собирается разрешить получать иностранную наличку по контрактам, которые только «предусматривают» передачу товара или оказание услуг.

Теперь участники внешнеэкономической деятельности смогут получать от нерезидентов наличные как после передачи товаров, так и в качестве аванса.