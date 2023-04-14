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Роскомнадзор заблокировал 3,5 тысячи «зеркальных» сайтов иноагентов

В среднем СМИ-иноагенты создают по одному новому «зеркалу» каждые сутки.

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Роскомнадзор запретил доступ к почти 3,5 тыс. «зеркал» сайтов СМИ, которые признаны Минюстом иностранными агентами. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ведомство.

Крупные СМИ, которые подверглись блокировке, в среднем создают новое «зеркало» раз в сутки. Например, у «Радио Свобода» (внесено в реестр СМИ-иностранных агентов) заблокировали около 3 тыс. «зеркал».

По зеркальным ссылкам можно получить доступ ко всем материалам ресурса. Для переадресации применяют американские хостинги, которые принадлежат Cloudflare, Amazon или Google.

Ранее мы писали, что Роскомнадзор в мае 2023 года начнет проверку абонентов мобильной связи, чтобы выявить серые сим-карты.

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