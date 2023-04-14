Маркетинг

Магазины Zara с новым названием откроются до 1 июня 2023 года

Одежда под новыми брендами будет продаваться по всей стране в торговых центрах с высокой посещаемостью.

Версия для печати

До 1 июня 2023 года магазины одежды под новыми брендами Maag, Ecru и Dub откроются в наиболее посещаемых торговых центрах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя совета торговых центров Дмитрия Томилина.

Сначала Zara под новыми названиями появится в ТЦ «Коламбус», «Авиапарк», «Метрополис», «Атриум», «Европейский» и во многих других.

Почти 60 магазинов Maag откроются в Москве, Челябинске, Сургуте, Хабаровске, Волгограде, Краснодаре, Санкт-Петербурге и в других городах.

В марте 2022 года компания Inditex остановила работу магазинов своих брендов в стране.

Бросайте бухгалтерию, в маркетинге платят больше

Получите красный диплом о профессиональной профпереподготовке — станьте интернет-маркетологом. Помогайте бизнесу продвигать товары и зарабатывайте 150 000 ₽ в месяц. Мы готовы научить вас этой профессии за два месяца. Вы сможете:

• строить продуктовые гипотезы;
• работать с аналитикой;
• настраивать любую рекламу под потребности бизнеса;
• создавать посадочные страницы;
• использовать все каналы для продвижения бизнеса.

Курс стоит меньше 50 000 ₽ и отбивает все траты за один месяц работы маркетологом. Новый учебный поток стартует через две недели — успейте записаться или заполняйте форму ниже — расскажем больше.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Маркетинг
Версия для печати
Трудовое право

Как уволиться из фирмы, которой фактически уже нет

Офис продали, директор умер, учредитель под следствием, комп с базой 1С изъяли. Но в компании числится сотрудница, которая мечтает уволиться оттуда, чтобы иметь возможность работать в другой компании на основном месте.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Налоговая отчетность

Упрощенная налоговая декларация в 2023 году

Отсутствие деятельности в большинстве случаев освобождает налогоплательщика от необходимости уплаты налога. Но на сдачу отчетности это никак не влияет. В таком случае сдается нулевая отчетность, но ее можно заменить упрощенной декларацией.

Упрощенная налоговая декларация в 2023 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
ОФД

Какие услуги предоставляет ОФД помимо передачи данных в налоговую службу

Работа операторов фискальных данных уже давно не ограничивается только передачей сведений в ФНС – сейчас это база удобных и полезных инструментов для бизнеса. Разбираемся, чем полезен личный кабинет ОФД предпринимателю.

Какие услуги предоставляет ОФД помимо передачи данных в налоговую службу
Читать еще