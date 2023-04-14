Магазины Zara с новым названием откроются до 1 июня 2023 года

До 1 июня 2023 года магазины одежды под новыми брендами Maag, Ecru и Dub откроются в наиболее посещаемых торговых центрах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на представителя совета торговых центров Дмитрия Томилина.

Сначала Zara под новыми названиями появится в ТЦ «Коламбус», «Авиапарк», «Метрополис», «Атриум», «Европейский» и во многих других.

Почти 60 магазинов Maag откроются в Москве, Челябинске, Сургуте, Хабаровске, Волгограде, Краснодаре, Санкт-Петербурге и в других городах.

В марте 2022 года компания Inditex остановила работу магазинов своих брендов в стране.