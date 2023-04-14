💡 Открыли для вас курс о том, как стать интернет-маркетологом с нуля. Чем он полезен лично вам

Курс профпереподготовки научит вас запускать рекламу, управлять маркетингом и привлекать новых клиентов в бизнес.
Вы сможете совмещать обучение со своей постоянной работой, а знания применять сразу.
На рынке бум на открытие бухгалтерских компаний и экспертных блогов. Если вы получите образование интернет-маркетолога, то с вашими бухгалтерскими знаниями сможете сразу стать лидером в этой конкретной нише.
Чем курс будет полезен, если вы хотите продвигать свой бренд:
Узнаете, как и где рассказывать о вашем продукте;
Как коммуницировать в соцсетях;
Как привлекать клиентов через партнеров;
Как управлять своей репутацией;
Как запустить любую рекламу.
Программа курса объемная, смотрите сами. Цена в три раза ниже, чем средняя зарплата интернет-маркетолога на сегодня. То есть вы либо сразу окупите расходы на обучение, либо здорово сэкономите на стороннем специалисте.
Изучить, что предлагает «Клерк».