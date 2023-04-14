Профпереподготовка бухгалтеров

💡 Открыли для вас курс о том, как стать интернет-маркетологом с нуля. Чем он полезен лично вам

После обучения сможете уйти в новую профессию или же применить полученные знания для продвижения своего бизнеса или экспертного бренда.

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Курс профпереподготовки научит вас запускать рекламу, управлять маркетингом и привлекать новых клиентов в бизнес.

Вы сможете совмещать обучение со своей постоянной работой, а знания применять сразу.

На рынке бум на открытие бухгалтерских компаний и экспертных блогов. Если вы получите образование интернет-маркетолога, то с вашими бухгалтерскими знаниями сможете сразу стать лидером в этой конкретной нише.

Чем курс будет полезен, если вы хотите продвигать свой бренд:

  • Узнаете, как и где рассказывать о вашем продукте;

  • Как коммуницировать в соцсетях;

  • Как привлекать клиентов через партнеров;

  • Как управлять своей репутацией;

  • Как запустить любую рекламу.

Программа курса объемная, смотрите сами. Цена в три раза ниже, чем средняя зарплата интернет-маркетолога на сегодня. То есть вы либо сразу окупите расходы на обучение, либо здорово сэкономите на стороннем специалисте.

Изучить, что предлагает «Клерк».

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