Инвестиции

Банк ОАЭ начал блокировать инвестиционные счета жителей РФ

Банк ENBD заявил, что подчиняется ограничениям, которые введены «директивой ЕС». Все активы инвесторов переведут на отдельные счета.

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Один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов Emirates NBD (ENBD) запустил блокировку инвестиционных счетов граждан РФ. Об этом пишет «Forbes».

Клиенты банка получили уведомления, что их активы переводятся на отдельные счета. Туда же будут приходить все выплаты по ценным бумагам. Вывести средства на счета в банк ENBD уже будет нельзя.

Активы принудительно переведут всем гражданам РФ, у которых нет резидентства в ЕС, Европейской экономической зоне или в Швейцарии.

ENBD обслуживается в депозитариях Clearstream и Euroclear, а значит, обязан соблюдать их требования по ограничениям, которые введены в соответствии с «директивой ЕС».

«Переводы активов от брокера к брокеру не спасут от риска, так как директива ЕС касается российских граждан или резидентов и их активов в Euroclear/Clearstream», – сообщила независимый финансовый консультант Наталия Смирнова.

Эксперт также советует продать рисковые активы или получить вид на жительство в европейской стране.

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