📌 В ЕФС-1 дата договора ГПХ может не совпадать с датой его начала. А датой окончания может быть дата акта

Разъяснение по этому вопросу дал Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.
Даты в графах 2 (начало договора) и 9 (дата договора) не обязательно должны быть одинаковыми.
Пример
С работником заключен договор ГПХ от 01.02.2023. Дата начала работ (указана в договоре) – 05.02.2023.
Дата окончания работ (прописана в договоре) – 31.03.2023.
Графы 2 и 9 будут заполнены так:
Графа подраздела 1.1 ЕФС-1
мероприятие «Начало договора ГПХ»
мероприятие «Окончание договора ГПХ»
2
05.02.2023
01.02.2023
9
31.03.2023
31.03.2023
В договоре может быть не указаны даты выполнения работ.
В этом случае в графе 2 будет:
- для начала договора – дата заключения договора (графа 2 = графа 9);
- для окончания договора – дата акта выполненных работ.
Если договор ГПХ заключен на год без указания периода работы, но при этом акт выполнении работ составлен до окончания срока действия договора, то в ЕФС-1 дата прекращения договора ГПХ будет в соответствии с актом выполненных работ.