Отчетность в СФР

📌 В ЕФС-1 дата договора ГПХ может не совпадать с датой его начала. А датой окончания может быть дата акта

Подраздел 1.1 формы ЕФС-1 (бывшая форма СЗВ-ТД) с 2023 года надо сдавать, в том числе, за работников на договорах ГПХ. Но дата заключения договора и дата его начала могут не совпадать. Да и с датой окончания договора бывает не все четко.

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Разъяснение по этому вопросу дал Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.

1

Даты в графах 2 (начало договора) и 9 (дата договора) не обязательно должны быть одинаковыми.

Пример

С работником заключен договор ГПХ от 01.02.2023. Дата начала работ (указана в договоре) – 05.02.2023.

Дата окончания работ (прописана в договоре) – 31.03.2023.

Графы 2 и 9 будут заполнены так:

Графа подраздела 1.1 ЕФС-1

мероприятие «Начало договора ГПХ»

мероприятие «Окончание договора ГПХ»

2

05.02.2023

01.02.2023

9

31.03.2023

31.03.2023

В договоре может быть не указаны даты выполнения работ.

В этом случае в графе 2 будет:

  • для начала договора – дата заключения договора (графа 2 = графа 9);
  • для окончания договора – дата акта выполненных работ.

Если договор ГПХ заключен на год без указания периода работы, но при этом акт выполнении работ составлен до окончания срока действия договора, то в ЕФС-1 дата прекращения договора ГПХ будет в соответствии с актом выполненных работ.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Отчетность в СФР
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