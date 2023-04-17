Один и тот же сотрудник не может быть одновременно и внешним, и внутренним совместителем. В ЕФС-1 такое не пройдет

Если с работником заключен трудовой договор по внешнему совместительству, то иные договоры с данным работником у этого работодателя также должны быть заключены по внешнему совместительству.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784, комментируя заполнение подраздела 1.3 формы ЕФС-1.
Этот отчет ежемесячно сдают бюджетники.
Вид договора указывают в графе 10.
Вид может быть такой:
- 1 – трудовой договор по основному месту;
- 2 – трудовой договор по внутреннему совместительству;
- 3 – трудовой договор по внешнему совместительству.
Организация пыталась за один период для одного сотрудника указать коды 2 и 3, но отчет не прошел проверку. И не пройдет, потому что это недопустимо.
В блок проверки подраздела 1.3 ЕФС-1 заложена такая формула:
То есть, в одно время может быть только сочетание кодов 1 и 2.
Нельзя совмещать коды 1 + 3 и 2 + 3.
Знаете, что совмещение и совместительно оформляются по-разному? Сохраните себе таблицу всех различий.