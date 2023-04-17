ЕНП (единый налоговый платеж)

👎 Выявилась новая проблема с уведомлениями по ЕНП: отрицательные суммы по УСН

Бухгалтеры задумались об уведомлениях на УСН за полугодие с налогом на уменьшение.

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Проблему обозначили наши читатели в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Дело в том, что налог по УСН за полугодие может быть меньше, чем за 1 квартал. Это нормально. В декларации по УСН есть специальные строки для отражения налога к уменьшению.

Но как это отразить в уведомлении? Пройдет ли оно на отрицательную сумму? Разъяснений на эту тему от ФНС нет.

При этом ФНС разъясняет, что уведомление по налогу за полугодие должно быть на разницу между авансом за полугодие и за 1 квартал, а не на всю сумму нарастающим итогом.

Но разница может быть и отрицательной, о чем ФНС умалчивает.

Допустим, аванс за 1 квартал – 50 000 руб., аванс за полугодие – 60 000 руб.

В этом случае сдают уведомления:

  • до 25.04.2023 с кодом 34/01 – на 50 000 руб.;
  • до 25.07.2023 с кодом 34/02 – на 10 000 руб.

Но может быть ситуация, когда налог за 1 квартал – 50 000 руб., а налог за полугодие – 40 000 руб.

В этом случае надо как-то провести уменьшение на 10 000 руб., чтобы деньги, уже ушедшие в бюджет по уведомлению за 1 квартал, вернулись на ЕНС.

Если сдать корректирующее уведомление за 1 квартал, то уменьшение пройдет по сроку 28.04, а нужно уменьшение по сроку 28.07.

То есть, вопросы вызывает подача уведомления на суммы, которые в разделах 1.1 и 1.2 декларации по УСН отражаются в строках 050 и 080 (уменьшение налога по сроку 28.07 и 28.10.

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Кстати, в контрольных соотношениях для уведомлений нет запрета на отрицательную сумму.

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