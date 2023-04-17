❌ Если самозанятый утратил свой статус, нужен новый договор с ним и отчет ЕФС-1

Каков срок сдачи, если договор действует давно? Ответ на этот вопрос дал Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.

Нужен новый договор. И от даты его заключения будет считаться срок для сдачи ЕФС-1.

Дело в том, что существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения (пункт 1 статьи 451 ГК РФ).

Если самозанятый утрачивает право на НПД, то у организации-заказчика возникает обязанность по уплате страховых взносов.

Это обстоятельство является существенным при заключении договора ГПХ и является основанием для его расторжения и заключения нового договора ГПХ, утверждает Минтруд.

Этот новый договор будет непосредственно с физлицом, которое уже не является самозанятым, применяющим НПД.

После заключения нового договора с обычным физлицом (не СМЗ) надо сдать форму ЕФС-1.

Кстати, Минтруд также пояснил, что ЕФС-1 надо сдавать, ориентируясь на дату договора, но дата начала работ может быть и раньше. Например, в марте можно сдать ЕФС-1, даже если начало работ было в феврале, что отражено в договоре.