Если уволенного в 2022 году сотрудника восстановили на работе в 2023 году, нужна форма СЗВ-ТД, а ЕФС-1

Если сотрудник был уволен в 2022 году, то на него сдавали форму СЗВ-ТД.

При восстановлении на работу по решению суда в 2023 году будет издан приказ об отмене того приказа об увольнении, который был отражен в СЗВ-ТД.

На следующий день после издания этого отменяющего приказа надо сдать форму СЗВ-ТД.

Она должна быть заполнена в полном соответствии с первоначальными сведениями, которые требуется отменить. При этом в графе «Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении» проставляется знак «X».

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.

Таким образом, при восстановлении в 2023 году уволенного в 2022 году работника надо сдавать не ЕФС-1, а корректирующую СЗВ-ТД.