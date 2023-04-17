Отчетность в СФР

Если уволенного в 2022 году сотрудника восстановили на работе в 2023 году, нужна форма СЗВ-ТД, а ЕФС-1

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника, подлежит немедленному исполнению. Для этого издают приказ об отмене приказа об увольнении.

Версия для печати

Если сотрудник был уволен в 2022 году, то на него сдавали форму СЗВ-ТД.

При восстановлении на работу по решению суда в 2023 году будет издан приказ об отмене того приказа об увольнении, который был отражен в СЗВ-ТД.

На следующий день после издания этого отменяющего приказа надо сдать форму СЗВ-ТД.

Она должна быть заполнена в полном соответствии с первоначальными сведениями, которые требуется отменить. При этом в графе «Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении» проставляется знак «X».

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 04.04.2023 № 14-1/10/В-4784.

Таким образом, при восстановлении в 2023 году уволенного в 2022 году работника надо сдавать не ЕФС-1, а корректирующую СЗВ-ТД.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Отчетность в СФР
Версия для печати

Бросайте бухгалтерию, в маркетинге платят больше

Получите красный диплом о профессиональной профпереподготовке — станьте интернет-маркетологом. Помогайте бизнесу продвигать товары и зарабатывайте 150 000 ₽ в месяц. Мы готовы научить вас этой профессии за два месяца. Вы сможете:

• строить продуктовые гипотезы;
• работать с аналитикой;
• настраивать любую рекламу под потребности бизнеса;
• создавать посадочные страницы;
• использовать все каналы для продвижения бизнеса.

Курс стоит меньше 50 000 ₽ и отбивает все траты за один месяц работы маркетологом. Новый учебный поток стартует через две недели — успейте записаться или заполняйте форму ниже — расскажем больше.

Управленческий учет

📄📈 Сделайте четыре отчета, если директору нужно принять качественное управленческое решение

В бухгалтерском учете все по закону, а в управленческом – жиза. В бухгалтерском – молчаливые цифры, в управленческом – понимание, куда вы сливаете деньги и на что их лучше отправить, как отбить вложения и делать ли скидку, продавать или завтра банкротство.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бюджетный учет

Субсидия на госзадание: отчет о выполнении и возврат остатков

Отчет о выполнении государственного (муниципального) задания – важный финансовый документ. На его основании бухгалтер делает учетные записи, а проверяющие могут наложить административное взыскание. Кроме того, показатели такого отчета формируют остаток неиспользованной субсидии, который учреждению в ряде случаев необходимо вернуть в бюджет.

Субсидия на госзадание: отчет о выполнении и возврат остатков

😜 В ответ на сданный 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 году бухгалтерам приходят требования с ошибками за 2018 год

Не успел бухгалтер отправить расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года, как из ИФНС поступило требование исправить ошибки. Причем ошибки никакого отношения к отчету за 1 квартал 2023 года не имеют.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Маркетинг

Типы статей в блоге: о чем и как писать, чтобы было всегда интересно

Блоги являются важным инструментом для бизнеса. Они помогают привлечь внимание потенциальных клиентов и укрепить связи с существующими. Чтобы вести успешный блог, необходимо уметь создавать качественный контент, интересный вашей аудитории. Расскажем о различных типах статей и поделимся советами, как сделать увлекательный материал, и чек-листом, который будет полезен при написании.

Типы статей в блоге: о чем и как писать, чтобы было всегда интересно

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще