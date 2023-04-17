Сенаторы не будут публиковать даже обобщенные декларации

Госдума и Совет Федерации разрешили не публиковать никакой информации по декларациям сенаторов. Об этом пишут «Ведомости».

У депутатов осталась последняя неделя, чтобы опубликовать обобщенные сведения о своих доходах за 2022 год. Однако даже в таком виде информация не будет обнародована.

«Обобщенная информация уже была озвучена, и она заключалась в том, что все, кому положено, декларации сдали. Это означает, что антикоррупционная проверка будет проведена», - сообщил член комитета по политтехнологиям РАСО Павел Склянчук.

То, что никакая информация не будет раскрыта, подтвердили в Совете Федерации.

Сейчас действует указ президента, по которому сенаторы и депутаты могут не раскрывать сведения о доходах и имуществе во время проведения спецоперации. Как только распоряжение перестанет действовать, публикация деклараций снова станет обязательной.